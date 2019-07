ये तस्वीर है 1922 की, आज ही के दिन चली थी जयपुर-सीकर के बीच पहली ट्रेन, ऐसा था स्टेशन

First Train Between Sikar Jaipur In Year 12 July 1922 : आज से ठीक 97 साल पहले सन 1922 को सीकर जयपुर के बीच पहली ट्रेन चली थी। सीकर रेलवे स्टेशन का भवन 1921 में जयपुर स्टेट के महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था।