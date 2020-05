VIDEO.भीषण आग में एक के बाद एक राख हो गए पांच आशियाने, मचा कोहराम

राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के खुड़ी बड़ी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित बंजारा बस्ती में शनिवार दोपहर को भीषण आग लग गई। चाय बनाते समय गैस चूल्हे से लगी आग ने बस्ती में एक के बाद एक पांच छप्परों को चपेट में ले लिया (Five houses burnt by fire in sikar)