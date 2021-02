3804 को लगा कोरोना टीका, पांच नए पॉजिटिव मिले

(Five new corona positive found in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार को पांच नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जबकि 3 हजार 804 फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। इसी के साथ जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 हजार 451 पहुंच गई। जिनमें से अब तक 9 हजार 331 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी ने बताया कि बुधवार को जिले में 5 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जिनमें फतेहपुर ब्लॉक के दो तथा सीकर शहर, खण्डेला व कूदन ब्लॉक का एक-एक मरीज शामिल है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना के अब 19 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में अब तक 1 लाख 58 हजार 725 सैम्पल की जांच की जा चुकी है। जिनमें से 1 लाख 47 हजार 310 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। जबकि बुधवार को लिए 256 सैम्पल की जांच प्रक्रियाधीन हैं।

3804 को लगा कोरोना टीका

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना टीका लगाने का क्रम बुधवार को भी जारी रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी ने बताया कि बुधवार को शिक्षा विभाग के 3 हजार 804 अधिकारियों व कार्मिको को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके लिए 11 चिकित्सा संस्थाओं में टीकाकरण सत्र आयोजित किये गए।