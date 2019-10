गरीबी में बेटों ने अकेला छोड़ा तो पिता ने भीख मांग गुजारा किया, अब मौत के बाद संपति लेने आए 5 बेटे

Sikar News in Hindi : हॉर्बर लाइन के गोवंडी स्टेशन पर रेलवे ट्रेक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आए लखपति भिखारी बिडदीचंद ( 8.77 FD & 1.77 Cash Found at Beggar's Hut in Mumbai ) के पांच बेटों ने संपति पर दावा किया है।