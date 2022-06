भूखे- प्यासे मजदूर को पेड़ से बांधकर तीन दिन तक पीटा, अधमरा होने पर घर के बाहर पटका

राजस्थान के सीकर जिले के गोकुलपुरा गांव में असम से आए मजदूर को तीन दिन तक पेड़ से बांधकर पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

Five youths kept beating hungry and thirsty laborer by tying to tree सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के गोकुलपुरा गांव में असम से आए मजदूर को तीन दिन तक पेड़ से बांधकर पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही पांच लोगों ने उसका अपहरण कर उसे दासा की ढाणी में खेजड़ी के पेड़ से बांध दिया। बाद में भूखे- प्यासे रख उसके साथ तीन दिन तक मारपीट की। अधमरा होने पर आरोपी उसे घर के बाहर पटक गए। जिसे अगले दिन परिजनोंं ने देखा तो अस्पताल में भर्ती करवाया। पीडि़त बालकिशन के बयान व उसके भाई की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।