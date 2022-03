Special Report: हमारे भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, लोहा... फिर भी राहत यह कि जहरीला नहीं

केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट में खुलासा: खतरनाक रासायनिक पदार्थों से महफूज है प्रदेश का भूमिगत जल

आशीष जोशी

Special Report: सीकर. प्रदेश के सभी 33 जिलों का भूजल फ्लोराइडए नाइट्रेट, लोहा और लवणता से प्रभावित है। Ground water is affected by fluoride, nitrate, iron and salinity इनकी मात्रा तय मानकों से ज्यादा मिली है। अधिकांश क्षेत्र आंशिक प्रभावित है, लेकिन कुछ इलाकों में इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि वहां का पानी पीने योग्य नहीं है। फिर भी राहत की बात यह है कि प्रदेश के किसी भी जिले के भूजल में कैडमियम और क्रोमियम Cadmium and Chromium in Groundwater की मात्रा तय सीमा से ज्यादा नहीं पाई गई है। हमारा भू.जल लेड और आर्सेनिक से भी लगभग मुक्त है। जबकि दिल्ली, हरियाणा Haryana, पंजाब Punjab, यूपी UP, तमिलनाडु Tamilnadu, छत्तीसगढ़ Chhattisgarh, तेलंगाना Telangana और पश्चिमी बंगाल West Bengal के कई जिलों के भूजल में इन दोनों खतरनाक रासायनिक पदार्थों chemical substances के अलावा आर्सेनिक और लेड की मात्रा भी अनुमत्य सीमा को पार कर गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड Central Ground Water Board की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान Rajasthan के केवल तीनों जिलों के कुछ इलाकों में लेड की मात्रा अनुमत्य सीमा से कुछ ज्यादा मिली है। दरअसलए कुछ सालों में प्रदेश में खतरनाक अपशिष्ट की मात्रा अप्रत्याशित रूप से घटी है। यह खतरनाक अपशिष्ट ही भूजल में घुलकर देश के कई राज्यों के भूजल को जहरीला बना रहा है।