कोहरा व बादल छाये, शीतलहर ने बढ़ाई सर्दी

राजस्थान के सीकर जिले में मौसम ने फिर करवट (weather has changed in sikar) बदल ली है।

(Fog and cold wave increased winter in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में मौसम ने फिर करवट (weather has changed in sikar) बदल ली है। अंचल में अल सुबह से घिरे बादलों के बीच सुबह आठ बजे बाद कोहरा छाना शुरू हुआ। जो दिन चढऩे के साथ घना हो रहा है। शीतलहर भी शुरू हो गई है। जिससे सर्दी का असर फिर तेज हो गया है। हालांकि बादल छाए रहने की वजह से अंचल के तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में आज न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो अंचल में दो दिन में बरसात व ओलावृष्टि (Rain and Hail) भी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद सर्दी का असर फिर तेज हो सकता है।

जन जीवन प्रभावित

अंचल में अचानक लौटी सर्दी ने जनजीवन को फिर प्रभावित कर दिया है। लोग देर तक रजाई में दुबके हुए हैं, तो बाहर निकले लोग भी पूरी तरह गर्म कपड़ों से लदे नजर आ रहे हैं। जहां तहां लोग आग जलाकर भी सर्दी से बचने का जुगाड़ कर रहे हैं।

होगी बरसात, लौटेगी शीतलहर की सर्दी

इधर, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में वर्षा की संभावना है। फिलहाल राजस्थान बारिश से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। मौसम में आए बदलाव से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान ऊपर पहुंच गया ह।ै जिसके चलते शीतलहर का प्रकोप फिलहाल खत्म हो गया है और लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। हालांकि मौसमी हलचल उत्तर भारत से जैसे ही समाप्त होगी उम्मीद है कि 5 और 6 फरवरी से उत्तरी और पश्चिमी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी जिससे लोगों को सर्दी की वापसी का एहसास होगा। हालांकि तापमान में पहले जैसी गिरावट नहीं होने व शीतलहर भीषण शीतलहर जैसे हालात पैदा की आशंका खत्म हो गई है।