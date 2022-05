यकीन मानिए! राजस्थान के गांवों के गली चौबारों में हाइड एंड सीक और आइस-पाइस खेलते मिलेंगे विदेशी किड्स...

यदि आप छुट्टियों में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार की इस योजना को जरूर जान लें। सरकार राजस्थान में पर्यटन गांव विकसित करने की तैयारी में है।

सीकर Published: May 19, 2022 06:38:33 pm

-गणेश्वर, अलसीसर, डूंडलोद व शाकम्भरी बनेंगे पर्यटन गांव!

सीकर. राजस्थान (Rajasthan) की भीषण गर्मी को देखते हुए भले ही कई एअरलाइंस की उड़ाने तक रद्द हो रही हों लेकिन यह खबर सुनकर राजस्थान में पर्यटन (Tourism) को संजीवनी जरूर मिल सकती है।

दरअसल, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गांवों में पर्यटन के द्वार खोले जाएंगे। सरकार की ओर से ग्राम पर्यटन के लिए गांवों का चयन किया जा रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग से गांवों की सूची मांगी गई है। कुछ दिन तो गुजारिए शेखावाटी में

पर्यटन विभाग ने अलसीसर, डूंडलोद, शाकम्भरी व गणेश्वर गांव के नाम ग्रामीण पर्यटन के लिए भेजे हैं। इन गांवों को विकसित कर सीधे ही पर्यटन से जोड़ा जाएगा।

अब जान भी लीजिए शेखावाटी के इन पर्यटन गांवों को

अलसीसर: झुंझुनूं (jhunjhnu) के प्रमुख गांव अलसीसर पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता हो। झुंझुनूं शहर से ३५ किलोमीटर दूर यह गांव कई लिहाज से रमणीय है।

डूंडलोद: झुंझुनूं के नवलगढ़ के निकट यह गांव रेतीले धोरों व प्राचीन हवेलियों के लिए जाना जाता है। यहां पर घुड़सवारी समेत कई बड़े आयोजन होते हैं।

शाकम्भरी: अरावली पर्वतमाला के बीच बसे इस धार्मिक स्थान पर देश के कई राज्यों से भक्त पहुंचते हैं। पहाडिय़ों से होकर गुजरने वाले इसके रास्ते का दृश्य काफी मनोरम होता है।

गणेश्वर: सीकर (sikar) जिले के नीमकाथाना का यह गांव प्राचीन सभ्यता के लिए जाना जाता है। यहां पुरानी सभ्यता के अवशेष लगातार मिलते रहे हैं।

कोरोनाकाल में ठप हो गया था पर्यटन

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इससे विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेगे। कोरोनाकाल में पर्यटन कारोबार पूरी तरह ठप हो गया था, अब धीरे-धीरे पर्यटक आने शुरू हुए हैं। इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग ग्राम पर्यटन के रूप में नई पहल कर रहा है।

गांवों में तलाश रहे संभावना

इसमें पूरे राजस्थान से प्रत्येक जिले से ऐसे गांवों का चयन किया जा रहा है, जहां पर्यटन की संभावनाए हों तथा भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हों वहीं इन गांवों में हस्तशिल्प व लोककला के साथ प्राकृतिक स्थल हो ताकि पर्यटक उससे आकर्षित हो सकें। सहायक निदेशक अनु शर्मा ने बताया कि गणेश्वर व शाकम्भरी में विकास की काफी जरूरत है। दोनों गांवों के नाम जयपुर भेजे हैं।

बढ़ेगा रोजगार

पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कोरोनाकाल के बाद लोग अब प्रकृति के बीच कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं। शहरों के प्रदूषण से दूर रहकर लोग एकांत में कुछ दिन परिवार के साथ बिताना चाहते हैं ताकि तनाव मुक्त हो सके। इसको देखते हुए पर्यटन विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की संभावना तलाश रहा है। ऐसे में पहले चरण मे गांवों का चयन किया जा रहा है। इसके बाद उन गांवों को प्रमोट किया जाएगा। गांवों में पर्यटक आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। पढ़ना जारी रखे

