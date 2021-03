चार बेटियों ने किया पिता का अंतिम संस्कार, बड़ी बेटी के सिर बंधी पगड़ी

Four daughters performed the last rites of the father

मजदूरी करने वाले ओमप्रकाश के बेटा नहीं था तथा चार बेटियों ने ही पिता की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की रस्म निभाई।