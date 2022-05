Gulf Country: नौकरी के लिए गए थे परदेस, लेकिन पहुंच गए जेल

खाड़ी की जेलों में बंद है हमारे चार हजार से ज्यादा लोग : अपनों के प्रयास से कुछ लौटे वतन, कइयों का लम्बा हो रहा इंतजार

आशीष जोशी

Gulf Country:सीकर. रोजगार की आस में हर साल लाखों भारतीय Indian खाड़ी देशों का रुख करते हैं, लेकिन वहां के कानून व नियमों की पूरी जानकारी के अभाव में कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। स्थानीय कानूनों के उल्लंघन की वजह से चार हजार से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों की जेलों में बंद है। Indians are lodged in the jails of Gulf countries इनमें शेखावाटी Shekhawati के भी कई कामगार शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) United Arab Emirates की जेलों में सबसे ज्यादा 1480 भारतीय बंद हैं। हैरानी की बात यह है कि वर्तमान में विदेशी जेलों में कुल 8278 भारतीय बंद हैं। इनमें से करीब आधे खाड़ी देशों की जेल में हैं। विदेशी जेलों में कुल 156 भारतीय कैदी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इनमें से भी 65 खाड़ी देशों में हैं। हालांकि सरकार और परिजनों के साझा प्रयासों से पिछले पांच वर्ष में चार हजार से ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों की जेलों से रिहा भी करवाए गए हैं। दरअसल, कमाई का सपना लेकर लोग खाड़ी देशों में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां के सख्त कानून और गलत लोगों के सम्पर्क में आने से कुछ कामगार ऐसे फंसते हैं कि उनकी वतन वापसी में कई साल लग जाते हैं। शेखावाटी के लोगों के लिए सऊदी अरब Saudi Arab, ओमान Oman, कतर katar, मस्कट Muscat, दुबई Dubai, आबुधाबी Abu Dhabi जैसे खाड़ी देश रोजगार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझा जाता है।