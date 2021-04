पहाडिय़ों के पानी से बुझेगी प्यास, कोटड़ी में बनेगा चौथा सबसे बड़ा बांध

(Fourth largest dam to be built in Kotdi) सीकर. बरसों से प्यासे खंडेला के गांवों की प्यास अब पहाडिय़ों के पानी से बुझेगी। सरकार ने खंडेला की कोटड़ी नदी पर जिले का चौथा सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर ली है।