दुल्हन को देखते ही दूल्हे ने कर दिया शादी से इनकार, बैरंग लौटी बारात

Fraud Case on the Name of Marriage : शादी के नाम पर करीब साढ़े तीन लाख रुपयों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायलय में पेश किया है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।