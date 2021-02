सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में फ्लेट बेचने के नाम पर शातिर ठग ने 300 से भी ज्यादा लोगों को डेढ़ करोड़ की चपत लगा दी। (Fraud In Name Of flat Booking) फर्म के नाम पर ना तो कोई जमीन थी और ना ही कोई निर्माण किया। एक कार्यालय खोलकर प्रचार-प्रसार किया और हवाई बातों से फ्लेट की बुकिंग कर आरोपी ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा की रकम ठग ली। इसके बाद ऑफिस बंद कर फरार हो गए। सस्ते फ्लेट की आस में लोग इंतजार करते रहे। आखिर जब हकीकत का पता चला तो शहर कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। इस मामले में पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके साथियों की तलाश जारी है। शहर कोतवाल कन्हैयालाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मूलत: झुंझुनूं जिले के गुढ़ा थाना इलाके भोड़की गांव के पास स्थित गोदारा की ढाणी का निवासी संदीप कुमार जाट है। वह वर्तमान में जयपुर के राधा विहार न्यू सांगानेर में रह रहा है। मामले के अनुसार आरोपियों ने वर्ष 2016 में शहर के पालवास रोड पर महादेव अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से आवासीय योजना बनाने का प्रचार किया। कंपनी का मुख्य मालिक जसरासर निवासी चुसीराम मीणा को बताया गया। संदीप को योजना में सांझेदार बताया गया। आरोपियों ने सीकर शहर में स्टेशन रोड स्थित भास्कर हाइटस में अपना कार्यालय खोलकर लोगों से फ्लेट के लिए बुकिंग करना शुरू किया। वन बीएचके फ्लेट के लिए 30 हजार और दो बीएचके के लिए 50 हजार रुपए लेकर बुकिंग की गई। फ्लेट बुकिंग के लिए आने वाले लोगों को पालवास रोड ले जाकर जगह भी दिखाई गई।



पहले ही बेच दी थी जमीन

चुसीराम मीणा और संदीप ने जिस जगह पर फ्लेट बनाने का दावा किया। वह उस जमीन को पहले ही बेच चुके थे। बुकिंग करवाने वाले लोगों ने जब मौके पर जाकर इसकी पड़ताल की तो स्थिति सामने आई। इस पर आरोपी फ्लेट की बुकिंग करवाने वालों को झांसे देते रहे। कई लोगों को पैसा वापस करने के नाम चैक भी दिए गए, लेकिन वे बाउंस हो गए। इसके बाद आरोपी ऑफिस बंद कर भाग गए। गत वर्ष फरवरी माह में राजेश कुमार शर्मा, नरेन्द्र जोशी, ममता अग्रवाल, सायर सिंह, सुरेश स्वामी व अन्य ने शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। एसआई विजेन्द्र सिंह व पुलिस की टीम ने आरोपी संदीप को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी चुसीराम की तलाश जारी है।