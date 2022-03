एक भाई की पत्नी पर दूसरे ने किया दावा, दूसरे की पत्नी ने रात को दिया दगा

Fraud: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के गणेश्वर गांव में दो भाइयों की शादी जबरदस्त फेर में फंस गई।

fraud in name of marriage in sikar सीकर/गणेश्वर. राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के गणेश्वर गांव में दो भाइयों की शादी ठगी के जबरदस्त फेर में फंस गई। यहां आगरी की ढाणी रावजी में दो भाइयों की शादी पांच लाख रुपए की दलाली देकर हुई थी। जिसमें से एक भाई की दुल्हन पर शादी के सात दिन बाद ही बच्चा साथ लाए एक शख्स ने उसकी पत्नी होने का दावा कर दिया। वहीं, कुछ दिनों बाद दूसरे भाई की दुल्हन भी परिजनों को नींद की गोली देकर फरार हो गई। मामले में पीडि़त परिवार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिसकी जांच की जा रही है।