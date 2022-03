Fraud: डेढ लाख रुपए लेकर नौकरी के लिए सऊदी अरब भेजा, हाथ में काम की जगह लगी हथकड़ी

राजस्थान के सीकर जिले के रानोली थाना इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर एक मजदूर से डेढ लाख रुपए ऐंठ लिए गए।

fraud in the name of sending abroad in sikar. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रानोली थाना इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर एक मजदूर से डेढ लाख रुपए ऐंठ लिए गए। उसे विदेश तो भेजा गया लेकिन हाथ में काम की जगह उसे हथकड़ी मिली। बड़ी मुश्किल से देश वापसी के बाद उसने आरोपी परिचित व एजेंटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।