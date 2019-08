शराब फैक्ट्री का मजदूर 13 लाख में लगवा रहा था आबकारी विभाग में नौकरी, जयपुर में दबोचा

सीकर.

Fraud of 13 lakh on the Name of Job : जयपुर के झोटवाड़ा स्थित गंगानगर शुगर मिल के मजदूर ने आबकारी विभाग ( Excise department ) में बाबू और सिपाही लगाने के नाम पर सीकर में 13 लाख रुपए ( Job Fraud in Sikar ) की ठगी कर ली। सदर थाना पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी से जयपुर में की गई ठगी की दो और वारदात सामने आई हैं। खास बात यह है कि ठगी के शिकार लोगों ने अभी तक थाने में मामला भी दर्ज नहीं करवाया है। सदर थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी चूरू जिले के रतनगढ़ थाना इलाके के लोहा गांव का निवासी तिलोकाराम है। तिलोकाराम वर्तमान में जयपुर के झोटवाड़ा स्थित गंगानगर शुगर मिल में ऑपरेटर द्वितीय पद पर कार्यरत है। वह दसवीं कक्षा तक ही पढ़ा लिखा है। सीकर जिले के भोजासर बड़ा गांव निवासी कालूराम कामड़ तिलोकाराम का साडू है। कालूराम के खेत के पास ही पीडि़त दुजोद के पास स्थित मालियों की ढाणी के निवासी लालचंद माली का खेत है।



बाबू के छह लाख, सिपाही के 12 लाख

कालूराम ने खेत के पड़ोसी लालचंद से कहा कि उसका साडू तिलोकाराम आबकारी विभाग में बड़े पद पर कार्यरत है। वह आबकारी विभाग में बाबू व सिपाही के पद पर नौकरी लगवाने का कार्य करता है। इस पर लालचंद ने तिलोकाराम से अपने बेटे व दामाद को नौकरी लगाने की बात कही। इस पर तिलोकाराम तैयार हो गया और तत्काल उसके बैंक खाते में 12 लाख रुपए जमा करवाने की बात कही और दोनों के दस्तावेज ले लिए। इस पर लालचंद ने तिलोकाराम के खाते में पांच बार में दस लाख रुपए जमा करवा दिए। तीन लाख रुपए वह घर से झांसा देकर नकद ले गया। इसके बाद कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन तिलोकाराम और कालूराम उसके सम्पर्क में नहीं आए। इस पर लालचंद ने गत माह सदर थाने में मामला दर्ज करवाया।



ठगी के बाद भी करता रहा नौकरी ( thagi of 13 lakhs )

खास बात यह है कि तिलोकाराम सीकर में 13 लाख की ठगी की वारदात करने के बाद भी जयपुर शुगर मिल में नौकरी करता रहा। पुलिस ने आज उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ मे सामने आया है कि उसने नागौर जिले के निवासी जयपुर में रहने वाले जोगेन्द्र सिंह ढाई लाख और एक अन्य से भी इसी तरह की ठगी की है। हालांकि ठगी के यह मामले अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचे है।