सेना में नौकरी के नाम पर एक महीने तक मेरठ कैंट एरिया में रखा, आर्मी के दस्तावेज भी दिए, फिर खुला ठगी का खेल

fraud of eight lakh rupees in the name of army recruitment सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में रोजगार के नाम पर बेरोजगारों से ठगी का खेल थम नहीं रहा। ताजा मामला लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके से सामने आया है। जहां एक युवक ने सेना भर्ती के नाम पर उससे आठ लाख रुपए ठगे जाने का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि ठग ने उसे मेरठ कैंट एरिये में एक महीने तक रखते हुए सेना के दस्तावेज भी दिखाए। पर तीन किश्तों आठ लाख रुपए लेने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दिलाई। लंबे समय तक झांसा देने पर उसे ठगी का अहसास हुआ तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है।