3.50 लाख रुपए में नेवी में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, ऑफिसर बनकर यूं लिया झांसे में

Fraud on The Name of Navy Job : फर्जी नेवी अधिकारी बनकर शिक्षित बेरोजगार से साढे़ तीन लाख की ठगी का मामला सामने आया है।