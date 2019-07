नौकरी के लिए गहने गिरवी रखे तो किसी ने ब्याज पर लिए रुपए, लेकिन जब सामने आई हकीकत तो उड़ गए होश

Fraud On Then Name of Jobs : रोजगार के नाम पर बेरोजगारों युवाओं को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। विदेश में अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह का ख्वाब दिखाकर कबूतरबाजों ने दर्जनभर युवाओं से लाखों रुपए ठग लिए हैं।