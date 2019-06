राजस्थान में सोने व डायमंड के नाम पर 55 लाख की ठगी, इन लोगों को बनाया निशाना

fraud with people in Sikar : सोने व डायमंड ( Gold and diamond ) के आभूषण बेचने वाली कंपनी से जुड़े लोगों द्वारा करीब 55 लाख की ठगी कर लेने का मामला सामने आया है।