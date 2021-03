किसान आंदोलन के पूरे 100 दिन... अब और मुखर होगा विरोध!

Full 100 days of Kisan agitation now there will be more opposition

छह मार्च को कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के सौ दिन पूरे हो रहे हैं। इस दिन किसान घरों पर काले झंडे लगा व काली पट्टी बांध जताएंगे विरोध।