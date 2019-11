गांव में पति-पत्नी सहित एक साथ उठी चार अर्थियां, ससुराल से आई तीन बहनों की भी मौत

बीकानेर के देशनोक ( Deshnok Road Accident ) में हुआ सडक़ हादसा शेखावाटी को गहरे जख्म दे गया। चूरू जिले के ठठावता गांव में जब पति-पत्नी ( Husband Wife Died in Road Accident ) सहित एक साथ चार अर्थियां उठी ( Funeral of 4 People at Same Time ) तो हर आंख नम हो गई। हादसे में सीकर जिले के फतेहपुर के बागड़ौदा गांव की शायर कंवर की भी मौत हो गई।

चूरू/झुंझुनूं/सीकर।

बीकानेर के देशनोक ( deshnok road accident ) में हुआ सडक़ हादसा शेखावाटी को गहरे जख्म दे गया। चूरू जिले के ठठावता गांव में जब पति-पत्नी ( husband wife died in Road Accident ) सहित एक साथ चार अर्थियां उठी ( Funeral of 4 People at Same Time ) तो हर आंख नम हो गई। हादसे में सीकर जिले के फतेहपुर के बागड़ौदा गांव की शायर कंवर की भी मौत हो गई। वह मायके में भाई व भाभी के साथ बीकानेर में करणी माता ( Karani Mata Temple Bikaner ) के दर्शनों के लिए गई थी। हादसे में इन तीनों की भी मौत हो गई। हादसे की सूचना जैसे ही परिवार तक पहुंची तो कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार बागडौदा निवासी ठाकुर भंवर सिंह के सबसे बड़े बेटे लक्ष्मण सिंह का ससुराल ठठावता गांव है। लक्ष्मण सिंह की पत्नी शायर कंवर (30) वर्ष मायके वालों के साथ देशनोक करणी माता के दर्शन करने के लिए सोमवार को बागडौदा गांव से पहले ठठावता गई थी। ठठावता से पूरा परिवार देशनोक चला गया। मंगलवार सुबह ही उनकी गाड़ी व बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप चालक श्रवण शर्मा, करणीसिंह व उनकी पत्नी मीना कंवर, श्रवणसिंह, बिंदु कंवर, बबलू कंवर व शायर कंवर की दर्दनाक मौत हो गई।

बच्चों के सिर से उठा मां का साया

मृतका शायर कंवर की करीब ग्यारह वर्ष पहले शादी हुई थी। शायर कंवर के दो लडक़े है। शायर कंवर के निधन पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सबसे बड़ी बहु को खोने का दर्द परिवार के हर सदस्य को सता रहा था। लक्ष्मण सिंह जयपुर में जॉब करते है व परिवार की स्थिति भी सामान्य है। हादसे में दो बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया।

आपस में थी देवरानी-जेठानी ( Two Sisters Died in Road Accident )

मृतका बिंदु कंवर व बबलू कंवर आपस में देवरानी-जेठानी थीं। दोनों सगी बहनों की 2003 में इन्द्रसिंह व सत्यनारायण के साथ शादी हुई थी। दोनों सगे भाई हैं और दोनों दुबई में नौकरी करते हैं। बिंदु कंवर के दो पुत्री व एक पुत्र तथा बबलू कंवर के दो पुत्र व एक पुत्री है, जो पढ़ाई करते हैं।

एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार ( Funeral of Husband Wife at Same Time )

देशनोक के पास हुए हादसे में करणीसिंह व पत्नी मीना कंवर की चिता एक साथ जली तो लोगों की रुलाई फूट पड़ी। उनके बड़े पुत्र शक्तिसिंह व छोटे पुत्र अभयसिंह ने मुखाग्नि दी।

