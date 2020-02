हे भगवान ! इधर बाप-बेटे सहित तीन की एक साथ उठी अर्थी, उधर चौथे ने भी तोड़ा दम

Sikar Gas Cylinder Blast : शहर के शेखपुरा मोहल्ला स्थित कुरैशी क्वार्टर में 13 जनवरी को हुए अग्निकांड में तीन मृतकों का मंगलवार को एक साथ अंतिम संस्कार ( Funeral of Three People at Same Time ) किया गया। इस बीच आग में झुलसे एक और घायल ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।