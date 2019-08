स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ गैंगरेप, 5-6 दरिंदों ने वीडियो दिखाकर गाड़ी में ही उतारे कपड़े, जबरन शराब पिलाई

सीकर/मूंडरू.

Gang Rape With 10th Student after Kidnapped: स्कूल से लौट रही 10वीं कक्षा की छात्रा को बीच रास्ते में बदमाश अपहरण कर रेवाड़ी ले गए। छात्रा के साथ तीन दिनों तक गैंगरेप ( Gang Rape With Minor Girl in Sikar ) किया गया। उसकी अश्लील वीडियों (Porn Video ) बनाकर वायरल करने की धमकी देकर सामूहिक दुष्कर्म किया। बदमाश छात्रा को स्टेशन पर ही पटक कर चले गए। बदहवास स्थिति में छात्रा ट्रेन से घर पहुंची। चार दिनों तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

Crime in Sikar : परिजनों ने योगेश कुमावत, मनीष, नरेंद्र लोकेश, मनोज यादव व संजय शर्मा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पीडि़त के रिपोर्ट के अनुसार रतनपुरा की रहने वाली 17 वर्षीय बालिका 21 अगस्त को सुबह नांगल स्कूल में पढऩे गई। वह दोपहर एक बजे छुट्टी के बाद घर जा रही थी। नांगल व रतनपुरा के बीच में उसे 5-6 बदमाशों ने पकड़ लिया। उसे गाड़ी में जबरन अपहरण कर लिया। गाड़ी में ही उसके कपड़े उतारने लगे। विरोध करने पर कपड़े उतार कर मारपीट की। उसे जबरन शराब पिला दी। उसके साथ गैंगरेप किया। रेवाड़ी में ले जाकर उसके साथ तीन दिनों तक दुष्कर्म किया। तबियत बिगडऩे पर उसे बदहवास हालत में रेवाड़ी स्टेशन पर छोड़ दिया। बालिका शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने श्रीमाधोपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 24 अगस्त को छात्रा बदहाल स्थिति में घर पहुंची तो दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया।

Read More :

सुहागरात को इस दुल्हन ने की ऐसी करतूत कि पूरे गांव में मच गया हंगामा, रातभर नहीं सो सके ग्रामीण

पीडि़ता बोली : 20 दिन पहले भी सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म किया, डर से किसी को नहीं बताया

पीडि़ता ने बताया कि 20 दिन पहले आरोपी योगेश कुमावत उसे नांगल से मिलने के बहाने अजीतगढ़ में सुनसान इलाके में ले गया। वहां पर दो अन्य साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया तथा अश्लील वीडियों बना लिए। वीडियों को वायरल करने की धमकी दी। उसने परिजनों को डऱ के कारण कुछ नहीं बताया। वो बार-बार परेशान कर रहे थे। 21 अगस्त को स्कूल से आते समय वे मिले। गाड़ी में बैठकर रतनपुरा ले जाने को कहा। उसने मना कर दिया। तब मोबाइल पर अश्लील वीडियों दिखाकर धमकी दी। इसीलिए वह डऱ से गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने रतनपुरा में गाड़ी नहीं रोकी और आगे ले गए थे।





Read More :

खुद को विधवा बताकर अब तक रचा चुकी थी 6 फर्जी शादियां, दुल्हन सहित चार गिरफ्तार

सदमे में पूरा परिवार

छात्रा 24 अगस्त को बदहवास स्थिति में पहुंची थी। आपबीती सुनने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। छात्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दुष्कर्म पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया है। पीडि़ता के अब कोर्ट में बयान कराए जाएगें। मामले की जांच डीएसपी बलराम मीणा कर रहे है। छात्रा के पिता भी कई दिनों से मानसिक रुप से बीमार है। परिजनों ने अभी तक पिता को घटना की जानकारी नहीं दी है। माता का स्वास्थ्य भी बिल्कुल खराब है। परिजनों ने बताया कि घटना के बाद से बालिका की आंखों से आंसू नहीं सुख रहे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है।