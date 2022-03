शेखावाटी की संस्कृति के साथ गौ सेवा को बढ़ावा दे रही गौ वत्स मंडली

राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे की गौवत्स मंडली शेखावाटी की फाल्गुनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ गौ सेवा की नायाब नजीर बन गई है।

Gau Vats Mandali is promoting cow service with the culture of Shekhawati