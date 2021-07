राजस्थान में गहलोत ही ‘सबकुछ’: धारीवाल

Gehlot is 'everything' in Rajasthan: Dhariwal

सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में जलापूर्ति परियोजना का निरीक्षण करने आए शांति धारीवाल ने हालांकि विधायकों में मतभेद और मंत्रिमंडल विस्तार मुद्दों पर ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्रिका से बातचीत में इतना जरूर इशारा किया कि सत्ता और संगठन के लिए जो अच्छा होगा, वह गहलोत ही करेंगे।