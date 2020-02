अनूठी मिसाल: बेटे की शादी में दहेज न लेकर ससुर ने बहू को गिफ्ट में दी कार, समाज ने की तारीफ

Marriage Without Dowry : राजस्थान के सीकर जिले के रोलसाबसर गांव में अपने बेटे की शादी में एक ससुर ने दहेज न लेकर अपनी बहू को गिफ्ट ( Car Gifted To Daughter in Law ) में कार देकर अनूठी मिसाल पेश की है। इस सराहनीय पहल सेे समाज को एक अच्छा संदेश मिला है।