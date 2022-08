RAPE: पिता व सगे भाई ने युवती के साथ किया बलात्कार, एक साल तक बनाया हवस का शिकार

राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना सदर थाना इलाके में एक पिता व पुत्र ने रिश्तों को कंलकित करते हुए हैवानियत की हदें पार कर दी।

girl raped by his father and brother in sikar सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना सदर थाना इलाके में एक पिता व पुत्र ने रिश्तों को कंलकित करते हुए हैवानियत की हदें पार कर दी। यहां एक युवती को बंधक बनाकर उसे पिता व भाई ही उसके साथ बलात्कार करते रहे। पीडि़ता मंदबुद्धि की होने की वजह से अपनी पीड़ा भी किसी से बयां नहीं कर पाई। बाद में सीकर से इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची तो घटना को गंभीरता से लेते हुए सदर थाना पुलिस ने पीडि़ता का राजकीय अस्पताल से मेडिकल मुआयना करवाकर पर्चा बयान लिया। पुलिस ने बताया कि सीकर से घटना की सूचना मिलने के बाद थानाधिकारी पुलिस के साथ पीडि़ता के घर पहुंचे तो वह अपनी ताई के घर पर मिली। थानाधिकारी ने मामले की पूरी जानकारी ली तथा पीडि़ता को अस्पताल लेकर आए।