लड़की ने मना किया तो युवक ने उसके नाम की फेसबुक आईडी बनाकर किया ये गंदा काम

Sikar Crime News in Hindi : एमबीबीएस छात्रा ने फेसबुक आईडी ( Fake Facebook Id of Girl ) से फोटो चुरा कर लोगों को गलत मैसेज ( Send Dirty Messages to Relative ) किए जाने का मामला सामने आया है।