युवा निशानेबाजों के लिए खुशखबर: स्टेट शूटिंग में पहली बार सब यूथ कै टेगरी शामिल

युवा निशानेबाजों के लिए खुशखबर: स्टेट शूटिंग में पहली बार सब यूथ कैटेगरी शामिल

Good news for young shooters: Sub shooting for the first time included

कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग के चलते पहली बार चैंपियनशिप का समय भी बढ़ाया गया है। निशानेबाजी के लिए रेंज में एक साथ क्षमता से आधे निशानेबाजों को ही मौका मिलेगा।