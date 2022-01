चोरों ने ज्वैलर्स की दुकान को बनाया निशाना, दो किलो चांदी सहित लाखों का माल साफ

राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में गौशाला रोड स्थित श्री लक्ष्मी ज्वैलर्स से चोरों ने बीती रात लाखों का माल साफ कर दिया।

(Goods worth lakhs including two kg of silver stolen from jewelers' shop in shrimadhopur, sikar) सीकर/श्रीमाधोपुर. राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में गौशाला रोड स्थित श्री लक्ष्मी ज्वैलर्स से चोरों ने बीती रात लाखों का माल साफ कर दिया। चोरों ने लोहे की रॉड से दुकान का सटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।