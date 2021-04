राजस्थान में सरकारी भर्तियों का सुलझेगा पेंच, जल्द सरकार को देंगे रिपोर्ट

(government recruitments problems will be solved in Rajasthan) पिछले कई सालों से विभिन्न अड़चनों की वजह से अटकी शिक्षा विभाग की भर्ती जल्द अनलॉक हो सकती है। इन भर्तियों को लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने अफसरों की बैठक ली।