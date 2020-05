लॉकडाउन से बेरोजगार हुए नाई, पंडित, वाहन चालक व दुकानदारों सहित 26 श्रेणी के लोगों को घर बैठे राशन देगी सरकार, सर्वे शुरू

(Government will give ration to 26 categories people including barber and shopkeepers) सीकर. यदि आपका रोजगार कोरोना ने छीन लिया है और आप बेरोजगार होकर घर बैठे हैं तो राशन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार ने कोरोना को हराने के लिए आगामी कुछ महीनों तक 26 श्रेणी के बेरोजगारों के परिवारों को राशन देने की तैयारी कर ली है। जन आधार के जरिए सरकार सोमवार से सर्वे की मुहिम शुरू करेगी। सरकार ने सर्वे संबंधी आदेश जारी कर दिए, लेकिन इसमें कई तरह के पेंच सामने आने की वजह से अब थोड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। आदेश में बताया कि कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन ने कई परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आने वालों को राशन दिया जाएगा। सरकारी दावों की मानें तो इस महीने के आखिर या जून महीने के पहले सप्ताह से यह योजना शुरू होगी। इस योजना के लिए जारी होने वाले संशोधित आदेश में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया जा सकता है।



सैलून वाले से लेकर पंडित तक होंगे शामिल

सरकार ने खाद्यान सहायता के लिए 26 श्रेणी घोषित की है। इसमें नाई, धोबी, मोची, भिखारी, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, पान की दुकान वाला, रेस्टोरेंट में कार्यरत वेटर, रद्दी वाले, निर्माण मजदूर, कोरोना की वजह से बंद उद्योगों में कार्यरत मजदूर, होटल में कार्यरत मजदूर, निजी बसों के चालक-परिचालक, बस स्टैण्ड पर जूते पॉलिस करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मंदिर में पूजा करने वाले पंडित, कर्मकांडी पंडित, मैरिज गार्डन में काम करने वाले मजदूर, सिनेमा हॉल में काम करने वाले मजदूर, कोचिंग संस्थाओं में सफाई व अन्य कार्य करने वाले मजदूर, बैंड वादक, घोड़ी वाला, कैटरिंग के कर्मचारी व आरा मशीन के श्रमिकों को योजना के दायरे में लिया गया है।





पेशा गलत बताया तो कार्रवाई



मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों को इस योजना में नाम शामिल कराने वाले परिवारों की रैण्डम आधार पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। हर जिला कलक्टर को कम से कम दस फीसदी परिवारों के पेशे की जांच करानी होगी। जांच में झूठा मामला सामने आने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी।



सरकार का ऐसे आगे बढ़ेगा यह अभियान

17 मई: सभी जिला कलक्टरों को राज्य सरकार की ओर से जन आधार डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। गैर एनएफएसए परिवारों का शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से डेटाशीट तैयार होगी।



18 से 20 मई: ग्रामीण क्षेत्रों में जिला कलक्टर की ओर से आपदा प्रबंधन के लिए गठित समिति व बीएलओ के जरिए सर्वे कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की सूची 20 मई तक राज्य सरकार को भेजी जानी है।

20 से 24 मई: शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय व बीएलओ के जरिए यह सर्वे होगा। सर्वे की रिपोर्ट जिला कलक्टरों को 24 मई तक भेजनी होगी।



सब कुछ ऑनलाइन

इस सर्वे में बीएलओ सहित अन्य सर्वे एजेन्सी के कर्मचारियों को हार्ड कॉपी पर कुछ नहीं भरना है। सरकार की ओर से जन आधार का डेटा उपलब्ध कराकर एक लिंक दिया जाएगा। इसके तहत ही बीएलओ को रिपोर्ट करनी है। एक परिवार के खाते में न्यूनतम छह से आठ जानकारी भरनी होगी।





जुड़वा सकते हैं नाम



इस जन आधार सूची में यदि आपका नाम नहीं आता है और 26 श्रेणी की घोषित बेरोजगारी के दायरे में शामिल हैं तो आपको संबंधित बीएलओ के जरिए अपना नाम दर्ज कराना होगा। नए नाम जोडऩे का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। आपका जन आधार खाता होना जरूरी है।