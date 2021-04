15 दिन में बढ़े 8 गुना कोरोना पॉजिटिव लेकिन क्वॉरंटीन सेंटर का नाम तक नहीं ले रही सरकार...

Govt not taking name of Quarantine Center 8 times in 15 days

प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर व अजमेर सहित अन्य जिलों में भी अब एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चकित्सा क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि प्रदेश में क्वॉरंटीन सेंटर शुरू होने पर संक्रमण की कड़ी को रोका जा सकता है।