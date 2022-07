एक साल से थोथी घोषणा, स्कूली बच्चों को अब तक नहीं मिले गणवेश

दिनेश कुमार सैनी

Govt school children have not yet received uniforms in rajasthan. सीकर/कांवट.प्रदेशभर के सरकारी विद्यालयों का नया शैक्षिक सत्र एक जुलाई से शुरू हो चुका है, लेकिन बच्चे गणवेश को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से प्रदेश के सरकारी विद्यालयों की निशुल्क गणवेश अधर झूल में लटक रही है। सरकार ने पिछले साल विद्यार्थियों को निशुल्क गणवेश देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन स्कूलों में अभी तक न तो कपड़ा पहुंचा है और ना ही सिलाई का बजट। इसके चलते कुछ विद्यार्थी तो बिना गणवेश के और कुछ अपनी पुरानी गणवेश में ही विद्यालय आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान सरकार ने विद्यार्थियों की गणवेश का कलर जरूर बदला है। सत्र शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक स्कूलों को गणवेश के बारे में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले है।