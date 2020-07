सावधान! एक सप्ताह जहां रूकेंगी, वहां अड़े देकर सौ गुना हो जायेगी टिड्डियां

(Where a week will stop, there will be hundredfold grasshoppers) प्रदेशभर में टिड्डियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में टिड्डियों के कई दल पहुंच चुके हैं, जो फसलों को चौपट कर रहे हैं। इसी बीच कृषि विभाग ने एक ओर डरावनी खबर दी है। विभाग के मुताबि टिड्डियां बरसात के मौसम में अंडे देगी।