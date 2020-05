महंगे दामों में बेचने के लिए गोदाम से चुराए गुटखे, चार गिरफ्तार

(Gutkas stole from warehouse to sell for expensive prices)

सीकर. कोतवाली पुलिस ने गोदाम से गुटखा चोरी के चार आरोपियों को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। चारों से चोरी हुआ पान मसाला व गुटखा के साथ ऑटो भी बरामद कर लिया है। एएसआई भोपाल सिंह ने बताया कि महेंद्र कुमार व विक्रम पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर निवासी राणाी सती के पास, शास्त्रीनगर, राजकुमार उर्फ राजू पुत्र मंगलचंद निवासी देवगढ सीकर, संजय कुमार पुत्र शीशपाल निवासी अखेपुरा रानोली हाल देवगैस गोदाम के पास है। उन्होंने बताया कि आसिफ पुत्र सलीम खान निवासी मोहल्ला कारीगरान ने रिपोर्ट दी थी कि वह गुटखा व पान मसाला बेचने का काम करता है। देव गैस गोदाम के पास उसका गोदाम बना हुआ है। लॉकडाउन के कारण गोदाम से दो कॉर्टून चोरी कर ले गए। चोरी की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने शहर के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में युवक ऑटो में मॉल भरकर ले जाते दिखे। पुलिस ने पहचान के बाद चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 80 पैेकेट तानसेन पान मसाला, जर्दा के 33 पैकेट बरामद किए गए। पुलिस ने ऑटो भी जब्त कर लिया। पुलिस इनके दो साथियों की तलाश कर रही है।

संजय ने बनाई चोरी की योजना



संजय गोदाम के पास ही रहता थ। उसने सभी से मिलकर गुटखे चोरी कर मंहगे दामों में बेचकर रुपए कमाने की योजना बताई। सभी मिलकर तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने गोदाम के ताले तोड कर बड़े-बड़े कॉर्टून चुरा लिए। वे पुलिस गुमराह करने के लिए ऑटो लेकर बाइपास से होते चंदपुरा चौराहे पहुंचे। वहां से वापिस घूमकर तोदीनगर आ गए। इसके बाद स्टेडियम के पास से निकल कर कच्ची बस्ती में गए और फिर शास्त्रीनगर में पहुंच गए। अगले दिन से ही माल बेचना शुरू कर दिया।



इनका रहा सराहनीय योगदान

कोतवाल कन्हैयालाल ने बताया कि एएसआई भोपाल सिंह, हैडकांस्टेबल संत कुमार, कांस्टेबल लक्ष्मणराम, राजकुमार, सज्जन कुमार, योगेश कुमार, रामचंद्र सराहनीय कार्य रहा। टीम ने राणी सती रोड से लेकर बाइपास व चंदपुरा चौराहे तक के सीसीटीवी फुटेज चैक किए। जिससे चोरों की पहचान हो सकी। चोरों को समय पर ही पकड़ा जा सका।