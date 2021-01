राजस्थान में यहां बरसात के साथ गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता

(Hail fell with rain sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार दोपहर को मौसम का मिजाज फिर बदल गया। सीकर शहर व लोसल सहित जिले के कई इलाकों में अचानक तेज बरसात (Hail and rain in sikar) शुरू हो गई। जिसके साथ चने के आकार के ओले भी गिरे। करीब डेढ बजे शुरू हुई बरसात व ओलावृष्टि का दौर अब भी रुक रुककर जारी है। साथ चली सर्द हवाओं ने सर्दी का असर भी बढ़ा दिया है। ओलावृष्टि से किसानों की चिंता भी बढ़ गई। इससे पहले मौसम ने सुबह से दोपहर तक कई रंग दिखाए। सबसे पहले सुबह अंचल में घना कोहरा छाया रहा, जो 8.30 बजे बाद धूप खिलने से छंटने लगा। लेकिन करीब दो घंटे की हल्की धूप के बाद फिर बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी। इसी बीच करीब डेढ़ बजे बादल बरसना शुरू हो गए। जिसमें मोटी बूंदों के साथ चने के आकार के ओले भी गिरे।

तापमान में दो डिग्री की गिरावट

इससे पहले शेखावाटी इलाके में दो दिन चढ़ा पारा सोमवार को फिर नीचे गिरा। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान करीब दो डिग्री की गिरावट के साथ 6 डिग्री दर्ज हुआ। बरसात व ओले से दिन के तापमान में भी कमी आई है।

9 जिलों में बरसात की चेतावनी

इधर, मौसम के बदलते मिजाज के बीच स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में राजस्थान के 9 जिलों में बरसात व कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का दौर जारी रहेगा। 5 जनवरी तक सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, बूंदी समेत पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा झुंझुनू में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ कई क्षेत्रों में ओले भी गिरने की आशंका है। 6 जनवरी से बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि उत्तर-पूर्वी हिस्सों में 6 जनवरी को भी छिटपुट वर्षा या गरज के साथ बूँदाबाँदी की संभावना बनी रहेगी। दूसरी तरफ जैसलमर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर समेत राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में इस सप्ताह यानि 3 से 9 जनवरी के बीच मौसम मुख्यत: शुष्क ही बने रहने की संभावना है। राजस्थान में बदले हुए मौसम के चलते पिछले कुछ दिनों से चल रही शीतलहर अब समाप्त हो गई है तथा न्यूनतम तापमान में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रदेश में फिर बढ़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी फिर बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 5 जनवरी तक राजस्थान के ज़्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से भी ऊपर बना रहेगा। उसके बाद राज्य में तापमान में गिरावट शुरू होगी। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान गिरेगा। इसके बाद 6 और 7 जनवरी तक जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर समेत राज्य के बाकी भागों में भी तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप राज्य में शुरू हो जाएगा।