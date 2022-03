Weather: राजस्थान में बरसात के साथ गिरेंगे ओले, ये जिले होंगे प्रभावित, फसलों पर पड़ सकती है मार

Weather: राजस्थान में मौसम का मिजाज अब बिगडऩे वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात के साथ अब ओलावृष्टि की भी आशंका है।

Weather: Hail will fall with rain in Rajasthan सीकर. राजस्थान में मौसम का मिजाज अब बिगडऩे वाला है। प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात के साथ अब ओलावृष्टि की भी आशंका है। जिसकी शुरुआत सोमवार से हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसका अलर्ट जारी किया है। स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो सकती है। 8 से 9 मार्च के बीच उत्तर और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में हल्की ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है।