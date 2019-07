राजस्थान में तेज हवाओं संग झमाझम बारिश, सड़कें बनी दरिया, अब पूरे प्रदेश में छाएगा मानसून

सीकर।

rain in Rajasthan : प्रदेश में मानसून ( monsoon in Rajasthan ) की दस्तक के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर शुरू है। वहीं उमस और भीषण गर्मी के बीच शेखावाटी में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदल ( Weather Changed in Rajasthan ) गया। सीकर जिले में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर झमाझम बारिश ( rain in sikar ) शुरू हो गई। जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। कुछ देर की बारिश से ही सड़कें पानी से लबालब हो गई।

जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक ने एक तरफ बारिश का खूब आनंद लिया। वहीं दूसरी और जलभराव की समस्या से परेशान भी रहे। मिली जानकारी के अनुसार सीकर शहर, दांतारामगढ़, रानोली सहित आस-पास के क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। बता दें कि गुरुवार को सुबह से ही निकली धूप व उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था। दोपहर तक तेज धूप निकली हुई थी। लेकिन, 4 बजे बाद मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं संग झमाझम बारिश हुई तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिन तक मौसम इस तरह बना रहेगा।

48 घंटों में पूरे प्रदेश में छाएगा मानसून ( monsoon in rajasthan 2019 )

राजस्थान में मानसून के आगमन के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। बांसवाड़ा, डूंगरपूर और प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां आदि जिलो कई जिलों में बुधवार शाम से ही तेज बारिश हो रही है। इधर, शेखावाटी सहित अन्य जिलों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मानसून पूरे प्रदेश में छा जाएगा।

इन जिलों में रेड अलर्ट ( IMD alert For heavy rain in Rajasthan )

विशेषज्ञों के मुताबिक बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़,कोटा, प्रतापगढ़, उदयपुर में दो दिन का रेड अलर्ट ( Red Alert in Rajasthan ) जारी किया है। यहां भारी बारिशकी संभावना जताई है।