बरसात, ओले व अंधड़ से मची तबाही, मकान ढहे, टीन शेड उखड़े, पसर गई फसलें

Heavy losses due to rain, hail and hailstorm in shekhawati

सीकर. मध्य भारत में चक्रवात और द्रोणिका के असर से शेखावाटी में मौसम रविवार को उग्र हो गया। दोपहर बाद अंचल के कई इलाकों में बादलों की गर्जना व बरसात का दौर शुरू हो गया, तो कहीं ओले व तेज अंधड़ ने तबाही मचा दी। सूजावास के शेरपुरा गांव में तेज अंधड़ ने एक किसान के मकान को उजाड़ दिया। आंधी इतनी तेज थी कि किसान का मकान ढह गया और उसमें लगा टीन शेड एंगल सहित उखड़ कर दूर जाकर एक खेजड़ी के पेड़ में अटक गए। हालात देख परिजन पूरी तरह दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए इधर उधर दुबक गए। किसान गजानंद ने बताया कि करीब पांच लाख की लागत से टीनशेड लगाया था जो पूरी तरह नष्ट हो गया। कुछ महीने पहले ही लंबी बीमारी से पिता की मौत से वह पहले से मानसिक व आर्थिक रूप से टूट चुका था। अब अंधड़ ने सबकुछ उजाड़ दिया है। इसी तरह कुछ दूरी पर रामेश्वर के घर टीनशेड उडऩे से एक पशु की मौत हो गई। नजदीक स्कूल में स्थित बालाजी मंदिर पर एक भारी पुराना कीकर का पेड़ टूट कर गिर गया। गनीमत से मूर्ति बच गई। इसके अलावा भी अंचल के कई इलाकों में खंम्भे व होर्डिंग गिर गए। पेडों की टहनियां टूट गई। ग्रामीण इलाके में बिजली की आपूर्ति भी बाधित हो गई।



गेहूं और प्याज में नुकसान

बरसात के साथ कई इलाकों में चने के आकार के ओले भी गिरे। बरसात संग ओले से कई जगह गेहूं व प्याज की फसलों को नुकसान हो गया। बहुत से खलिहान में रखा गेहूं भीग गया। तेज हवाओं के कारण प्याज के कंद जमीन पर पसर गए। किसानों को डर है कि यदि ऐसा ही मौसम रहा तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है।