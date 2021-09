राजस्थान के 13 जिलों में आज भारी बरसात का अलर्ट

(heavy rain alert in 13 district of rajasthan) सीकर. राजस्थान के सीकर व झुंझुनूं सहित प्रदेश के कई जिलों में शनिवार को बरसात होगी (rain alert in shekhawati)। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार शनिवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर व कोटा संभागों में लगभग सभी स्थानों पर बरसात की संभावना है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस दौरान प्रदेश के सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारंा, झालावाड़, भीलवाड़ा , राजसमंद, चित्तौडगढ़़, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जालौर व पाली जिलों में कहीं-कहीं जिलों में कहीं-कहीं में बादलों की गरज व बिजली चमकने के साथ भारी बारिश की भी संभावना है।

शेखावाटी सुबह से छाए बादल

इधर, मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक शेखावाटी में भी बरसात के आसार दिखने लगे हैं। सीकर सहित कई इलाकों में सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है। जो धूप की तल्खी को कम कर बरसात की संभावना जता रहे हैं।

स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार आज यहां बरसात

इधर, स्काईमेट वेदर रिपोर्ट ने भी पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना जाहिर की है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, मेघालय, नागालैंड और असम के पूर्वी हिस्सों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है।