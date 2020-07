राजस्थान के कई जिलों में तेज बरसात का अलर्ट, यहां सुबह से जारी है बरसात

सीकर. राजस्थान के सीकर व जिलों में भारी बरसात के अलर्ट (Heavy rain alert in many districts of Rajasthan) के बीच शेखावाटी के सीकर व आसपास के इलाकों में बरसात का दौर शुरू हो गया है। यहां सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है, जो कभी बूंदाबांदी, तो कभी मध्यम व तेज बौछारों के रूप में बरस रही है। बरसात से जहां मौसम सुहावना हो गया है। वहीं, किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी है। इससे पहले जिले के ज्यादातर इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे। जो एकबारगी तो हल्की बूंदाबांदी कर वापस लौट गए। जिसके बाद धूप भी खिल उठी। लेकिन, अचानक ही मौसम फिर बदला और धूप कम होने के साथ ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। जो पहले मध्यम और फिर तेज गति से बरसे। समाचार लिखे जाने तक सीकर में आज की तीसरी बरसात हो रही है।



यहां तेज बरसात का अलर्ट

मौसत विज्ञान केन्द्र के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान के छह जिलों में तेज बरसात का अलर्ट जारी है। जिसमें सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अलवर व नजदीकी क्षेत्र शामिल है। इसी तरह विभाग ने जैसलमेर, अजमेर, टोंक, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर सहित कई जिलों में गुरुवार को आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इसी तरह मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ इलाकों के लिए शुक्रवार का भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार शुक्रवार को बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, चूरू, जयपुर, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर और बारंा सहित कई जिलों में आंधी व तूफान देखने को मिल सकते हैं।



किसानों को झमाझम का इंतजार

अब तक के मानसून से किसानों में मायूसी छाई हुई है। क्योंकि बरसात कम समय व कम रफ्तार की हो रही है। जो खेती के अनुकूल नहीं कही जा सकती। लॉकडाउन के बाद टिड्डी और अब कमजोर मानसून से किसानों की परेशानी गहरा गई है।

मौसम हुआ सुहावना

करीब तीन दिन की बरसात ने शेखावाटी का मौसम सुहाना कर दिया है। पिछले दिनों पड़ी तेज धूप व उमस से अब काफी हद तक राहत मिली है। बुधवार को हुई बरसात से रात को भी गर्मी ने लोगों को परेशान नहीं किया। बल्कि, कूलर में सर्दी का अहसास होने लगा।