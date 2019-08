सीकर में लगातार भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूबे, लोसल में हालात खराब, प्रशासन अलर्ट

Heavy Rain in Sikar : मौसम विभाग ( IMD Alert in Rajasthan ) की चेतावनी के बाद शेखावाटी में देर रात से लगातार तेज बारिश ( heavy Rain in Rajasthan ) का दौर जारी है। सीकर जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।