Watch : भारी बारिश के बीच अंडरपास में फंसी बस, ट्रैक्टर से खींच बचाई गई 40 यात्रियों की जान

Heavy Rain in Rajasthan : सीकर जिले में देर रात से हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। शनिवार को दिनभर बारिश होती रही। मावंडा के डाबला गांव में भारी बारिश के चलते रेलवे अंडरपास में सवारियों ( Bus Stuck in Railway Underpass in Sikar ) से भरी बस पानी में फंस गई।