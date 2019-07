कहीं आफत तो कहीं राहत बनकर बरसी बारिश, किसानों के अरमानों के साथ बही करोड़ों की सड़कें

सीकर।

heavy rain in Sikar : जिले में पिछले सप्ताह में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरसी। शहर में जहां बारिश ने सडक़ निर्माण के दावों की पोल खोलकर रख दी। वहीं प्यासी फसलों को अमृत मिलने से किसानों के चेहरे खिल गए लेकिन, नदी-नालों में उफान के कारण पानी खेतों में घुस जाने से फसलों ( Farmers Crops Ruined ) को नुकसान भी हुआ है। रानोली में बरसाती नाले में बहने और पलसाना में एनकीट टूटने ( Anicut Break in Palsana ) के कारण बहने से पांच लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण सडक़ों से लेकर घरों में 5-5 फुट तक पानी भर आया। रेलवे अंडरपास में पानी भरने से कई गांवों का संपर्क टूट गया जिससे लोगों को भी काफी परेशानी हुई। वहीं सामान्य से ज्यादा बरसात होने से जलस्तर बढ़ेगा। जिससे पानी की कमी से जूझ रहे गांवों में पानी की समस्या दूर हो सकेगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरसी।

rain in sikar : जिले में पिछले सप्ताह में बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरसी। शहर में जहां बारिश ने सडक़ निर्माण के दावों की पोल खोलकर रख दी। नदी-नालों में उफान के कारण पानी खेतों में घुस जाने से फसलों को नुकसान भी हुआ है। " src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/07/29/rain_in_sikar_04_news_4905617-m.jpg">

आफत... 40 करोड़ की सडक़ें बही, अंडरपास में फंसे वाहन, फसलों को नुकसान

सीकर में हुई लगातार बारिश से शहरवासियों को काफी परेशानी हुई। शहर के प्रमुख मार्गो के साथ गली-मोहल्लों की सडक़ छलनी हो गई। बारिश के के साथ लापरवाही व घटिया निर्माण की 140 से अधिक स्थानों पर सडक़ें भी बह गई। सीकर शहर में 13 करोड़ से अधिक की सडक़ बह गई। जिलेभर में 40 करोड़ ( Roads of 40 Crore Rupees Damaged Due to Rain in Sikar ) से अधिक की सडक़ क्षतिग्रस्त होने का अनुमान है।

जिलभर में 35 से अधिक सडक़ तो ऐसी है जो पहली बारिश ( rain in rajasthan ) के सीजन में ही बह गई। नगर परिषद क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित सालासर इलाके की सडक़ रही। हर बारिश के सीजन में इस मार्ग की मरम्मत पर 30 से 45 लाख रुपए का खर्चा होता है। लेकिन जिम्मेदार डे्रनेज सिस्टम को मजबूत करने के बजाय सडक़ माफिया को पनपाने में लगे रहे। जाट बाजार में पिछले साल लगभग आठ लाख की लागत से नई सडक़ बनी थी।

लेकिन पहली ही बारिश में सडक़ जगह-जगह से धंस गई। लोगों ने सडक़ निर्माण के समय भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। बारिश का सबसे ज्यादा असर नवलगढ़ रोड इलाके में देखने को मिला। यहां दुकानों व घरों में पानी घुस गया। इलाके की कई कच्ची बस्ती जलमग्न हो गई। इलाके के व्यापारियों ने नगर परिषद, जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश दिखाया।

नवलगढ़ बस स्टैण्ड की कई दुकानों में पानी घुस गया। इस कारण व्यापारियों को लाखों का झटका लगा है। जिलेभर में बारिश के साथ ही अंडरपासों में वाहनों के फंसने की समस्या सबसे ज्यादा सामने आई।

सीकर के राधाकिशनपुरा फाटक पर बने एकमात्र अंडरपास में साढ़े आठ फिट तक पानी भर गया। पलसाना, नीमकाथाना, टोड़ा सहित कई जगह अंडरपासों में दर्जनों वाहन फंस गए। वहीं पलसाना रानोली सहित कई स्थानों पर खेतों में पानी घुस जाने से फसलों को काफी नुकसान हुआ है।

फायदा... सामान्य से ज्यादा बारिश, जलस्तर बढ़ेगा, पानी की समस्या होगी दूर, फसलों को मिला अमृत

सीकर के कई गांव ऐसे है जिनमें हर वर्ष पानी की किल्लत रहती है। श्रीमाधोपुर, दांतारामगढ़, नीमकाथाना सहित जिलेभर के कई गांवों में सबसे ज्यादा पानी की समस्या रहती है। इस बार इन इलाकों में जमकर बारिश हुई है जिससे पानी की समस्या दूर हो सकेगी। इस वर्ष सामान्य से ज्यादा बारिश होने से जलस्तर बढ़ेगा। किसानों को रुला रहा मौसम खुशी के पल लेकर आया। बारिश से फसलों को नया जीवनदान मिला है जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे।