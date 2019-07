सीकर में एनीकट टूटने से बहे किशोर का शव 55 घंटे बाद मिला, भारी बारिश के बीच रेस्क्यू में जुटी SDRF

सीकर।

heavy rain in Sikar : सीकर के पलसाना गोवटी में एनीकट टूटने से नाले में बहे किशोर का शव (Dead Body Found in Palsana ) शनिवार को पानी में तैरता मिला। 55 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम ( SDRF Team in Sikar ) व स्थानीय प्रशासन किशोर के शव को खोज पाए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए खाटूश्यामजी सीएचसी ले जाया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को लगातार हो रही बारिश के चलते पानी का स्तर बढ़ जाने से एनीकट ( anicut Break Due to Heavy Rain ) टूट गया। जिस कारण पानी के तजे बहाव में गुर्जरों की ढाणी निवासी 16 वर्षीय दिनेश गुर्जर बह गया था। ग्रामीणों की सूचना पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और किशोरी की काफी तलाश की।

Heavy Rain Alert in Rajasthan : बाद में जयपुर से आई एसडीआरएफ टीम ने मोर्चा संभाला। लेकिन शुक्रवार सुबह फिर से तेज बरसात ( heavy rain in sikar Rajasthan ) होने से एनीकट में पानी की स्तर बढऩे से नाले में भी पानी का बहाव बढ़ गया। बाद में जिस नाले से पानी बहकर आ रहा था उसका बहाव परिवर्तित किया गया। इसके बाद चार जेसीबी लगाकर नाले में मिट्टी खुदाई का कार्य शुरू किया गया। शनिवार को शाम को 55 घंटे बाद किशोर का शव पानी में तैरता मिला। बता दें कि सीकर में लगातार हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। अब तक पांच लोग अपनी जान गंवा चुके है। मौसम विभाग ने सीकर, चूरू, झुंझुनूं में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है।

अजीतगढ़ में 14 घंटे बाद मिला शव

सीकर के अजीतगढ़ में हरिपुरा के जोहड़े में डुबे युवक का शव 14 घंटे बाद मिला। युवक की तलाश में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई थी। मृतक युवक हजारी लाल मीणा के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।