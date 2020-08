मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यहां शुरू हुई तेज बरसात

राजस्थान के सीकर जिले में झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया है। (rain has started in sikar) सीकर शहर, पलसाना(Palsana), खाटूश्यामजी (Khatushyamji)सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है।

(Heavy rain started in sikar after meteorological department alert ) सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया है। (rain has started in sikar) सीकर शहर, पलसाना(Palsana), खाटूश्यामजी (Khatushyamji)सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जिससे मौसम सुहाना होने के साथ ठंडा भी हो गया है। बरसात का लोग जमकर लुत्फ भी ले रहे हैं। इससे पहले मौसम विभाग ने सोमवार को ही सीकर सहित प्रदेश के 11 जिलों में दो दिन बरसात का अलर्ट घोषित किया था। वहीं, मंगलवार सुबह भी सीकर , जयपुर, अजमेर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़़, उदयपुर, झुंझुनूं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हनुमानगढ़ व गंगानगर के कई क्षेत्रों में बरसात की संभावना जताई थी। जिसके कुछ देर बाद ही सीकर में बरसात का दौर शुरू हो गया। जो अब भी लगातार जारी है। इससे पहले सुबह सुबह एकबारगी धूप खिली थी। लेकिन, करीब आधे घंटे बाद ही बादलों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। जो पिछले करीब आधे घंटे से राहत के रूप में बरस रहे हैं।



इस कारण बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के कारण निम्न दाब की हवाओं और नमी मिलने के कारण यह बरसात हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी ऐसा ही मौसम बने रहने के संभावना है। इसी चक्रवात के कारण कई जिलों में भी तेज बारिश के आसार बने हुए हैं।

सीकर में भारी बारिश, अन्य जिलो में सामान्य बारिश के असार

इधर, मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार ओर बुधवार को सीकर व झुंझुनूं सहित पूर्वी प्रदेश के 11 जिले में भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सामान्य बारिश के आसार है। विभाग की ओर से पूर्वी राजस्थान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुलेटिन के अनुसार 20 अगस्त को सीकर में सामान्य बारिश और 21 अगस्त से मौसम शुष्क रहने के आसार है।