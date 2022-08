Weather. राजस्थान में आज से दो दिन होगी भारी से अति भारी बारिश, 20 जिलों में अलर्ट

heavy to very heavy rain alert in 20 districts of rajasthan/राजस्थान में दो दिन मानसून जमकर मेहरबान रहेगा।

सीकर Published: August 15, 2022 09:12:44 am

सीकर. राजस्थान में दो दिन मानसून जमकर मेहरबान रहेगा। इस दौरान करीब 20 जिलों में बारिश होगी। जिनमें से 15 जिलों में भारी से अति भारी बरसात होने की संभावना है। इसे लेकर मौमस विभाग ने ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा व उदयपुर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर संभाग में दो दिन तक झमाझम बारिश होगी। जिससे कई जिले जलमग्न होना संभव है।

आज इन जिलों में होगी भारी बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश में दो दिन होने वाली बरसात को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के मुताबिक आज पूर्वी राजस्थान के बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़़ , झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद व सिरोही जिलों में बादलों की गरज व बिजली की चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, येलो अलर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर व टोंक के अलावा पश्चिमी राजस्थान के चूरू जिले में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ भारी बरसात संभव है। जिसके साथ पूर्वी राजस्थान के दौसा, जयपुर, झुंझुनू व सीकर तथा पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कल भी होगी झमाझम

मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश का दौर प्रदेश में मंगलवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के बूंदी, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर तथा पश्चिमी राजस्थान के जालौर, जोधपुर और पाली जिलों में बादलों की गरज व बिजली की चमक के साथ भारी व कहीं कहीं अति भारी बरसात होने की संभावना है। जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, येलो अलर्ट के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़़, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और नागौर जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश संभव है। ये कहता है स्काई मेट

इधर, स्काई मेट वेदर रिपोर्ट ने प्रदेश में आज हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार आज पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पढ़ना जारी रखे

