VIDEO. तेज रफ्तार जीप पोल से टकराकर घर के पास पलटी , तीन घायल, बाल बाल बची झाडू लगा रही महिला

(High speed jeep overturned after hitting the pole in khandela) राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला कस्बे में सोमवार को एक तेज रफ्तार जीप आबादी क्षेत्र में अनियंत्रित हो गई।